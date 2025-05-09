Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана выпустила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 10-11 мая ветреной погодой в ряде регионов страны.

Как сообщили в ведомстве, западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с ожидается в 45 районах и городах республики — Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Шамкире, Агстафе, Гяндже, Нафталане, Газахе, Геранбое, Мингечевире, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Гаджигабуле, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Нефтчале, Сальяне, Сабирабаде, Хызы, Хачмазе, Ширване, Шабране, Шеки, Гахе, Загатале, Балакене, Сиязане, Огузе, Габале, Губе, Гусаре, Гобустане, Ширване, Билясуваре, Товузе, Самухе, Саатлы, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме.

Скорость ветра соответствует желтому уровню погодной опасности, в этой связи синоптики призывают граждан соблюдать необходимые правила безопасности.