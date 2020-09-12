В Париже против протестующих полиция применила слезоточивый газ

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов», сообщает ТАСС 12 сентября.

Во французской столице проходят две манифестации в рамках общенационального дня протеста «желтых жилетов». Участники одной из них собрались на площади Ваграм, другой — на площади Биржи в центре столицы.

От площади Ваграм протестующие должны были в 13:00 (14:00 мск) отправиться на северо-восток, в сторону Монмартра. Однако группа радикально настроенных участников шествия пыталась колонной выйти с площади в противоположном направлении — в сторону Елисейских полей.

Сотрудники полиции, численность которых превышает сто человек, использовали слезоточивый газ. Затем, двигаясь развернутым строем, они вытеснили с этой части бульвара Ваграм пытавшихся не подчиниться им манифестантов. Далее колонна «желтых жилетов» начала движение в разрешенном ей направлении.

Манифестации на Елисейских полях запрещены, сообщил начальник полиции Дидье Лаллеман. Он сказал, что Елисейские поля — это визитная карточка страны, там должна «царить безмятежность», сообщает Le Figaro. Уточняется, что организаторы обеих процессий получили разрешение на проведение шествия.

Префектура полиции Парижа информировала в Twitter, что к 13:00 (14:00 мск) в городе задержаны 154 человека. Полиция опубликовала фото с изъятыми у протестующих палками, молотками и ножом.

Вторая манифестация, колонна которой вышла с Биржевой площади, проходит мирно. Демонстранты продвигаются по улицам с транспарантами с требованиями повысить заработную плату и уровень жизни, прекратить массовые увольнения на предприятиях, сообщает в Twitter организаторы «желтых жилетов».

29 августа сообщалось о митингах в Париже и других крупных городах Франции против введенного властями Франции обязательного масочного режима на фоне распространения коронавируса. Власти Парижа и Марселя обязали горожан носить маски, выходя на улицу.

За появление без маски на улице или в магазине грозит штраф €135, который в случае дальнейших нарушений правил может достичь €1,5 тыс.

«Желтые жилеты» проводят протестные акции каждую субботу с ноября 2018 года в разных городах Франции. Наиболее массовые манифестации проходят в Париже. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. Зачастую акции cопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Массовые демонстрации «жилетов» начались во Франции из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала протестанты требовали остановить рост цен и налогов, однако затем акции превратились в выражение недовольства политикой Макрона и французского правительства (aif.ru)