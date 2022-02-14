Вооруженный ножом мужчина в понедельник угрожал сотрудникам полиции в Париже, он был обезврежен. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Сегодня около 07:00 полицейский патруль подвергся угрозам со стороны человека, вооруженного ножом, в общественном транспорте в [столичном] регионе Иль-де-Франс. Полиция применила оружие, тем самым устранив любую опасность как для себя, так и для путешественников», — написал министр на своей странице в Twitter.

Полицейские «применили табельное оружие против подозреваемого, вооруженного большим ножом длиной 30 см, которым он им угрожал». Инцидент произошел в районе Северного вокзала в Париже. По словам источника, мужчина не угрожал другим прохожим. В настоящее время власти не связывают этот инцидент с терроризмом.

По данным газеты Le Parisien, нападавший умер от полученных ранений. Как отмечает издание, в ходе инцидента было произведено как минимум три или четыре выстрела. Ни один из полицейских не пострадал.