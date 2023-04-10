Взрыв произошел в понедельник на юго-западе Пакистана в городе Кветта (административный центр провинции Белуджистан), четыре человека погибли, еще шесть пострадали. Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство Reuters.

По его данным, целью являлась полицейская машина. Информация о том, есть ли среди жертв представители правоохранительных органов, не приводится.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние полгода в связи с активизацией националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайской глобальной инициативы «Один пояс — один путь». (TASS)