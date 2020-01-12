В Пакистане разбился легкомоторный самолет, боровшийся с саранчой

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета, который распылял химикаты с воздуха для борьбы с саранчой, крушение произошло близ города Садикабад в пакистанской провинции Пенджаб, передает телеканал ARY News.

Саранча поела зеленые растения и кустарники, повредила посевы и фруктовые сады в некоторых районах провинций Пенджаб и Синд. Для борьбы с нашествием насекомых местная администрация попросила власти Пенджаба прислать специальный самолет. Вскоре правительство провинции предоставило Садикабаду воздушное судно, оборудованное всем необходимым для травли саранчи.