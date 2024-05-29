Легкомоторный самолет упал в Дергачевском районе Саратовской области РФ. В результате происшествия погиб один человек.

Как передает #, об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Самолет упал 28 мая между поселками Рабочий и Радуевка. Воздушное судно производило сельскохозяйственные работы, пояснил Юрин.

«В результате происшествия погиб мужчина. На месте работают экстренные службы», — написал Юрин.

Причины падения самолета устанавливаются.