Власти Пакистана ограничили доступ к интернету по всей стране на фоне продолжающихся второй день протестов после ареста оппозиционного лидера Имрана Хана. Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС в Исламабаде.

Работа мобильного интернета полностью приостановлена, при этом кабельные сети работают в ограниченном режиме. Кроме того, со вторника отсутствует доступ к социальным сетям — Twitter, Facebook и YouTube.

Телеканал Geo TV со ссылкой на Управление телекоммуникаций Пакистана сообщает, что доступ к мобильному интернету ограничен на неопределенное время.

Протесты в крупных городах Пакистана вспыхнули во вторник после задержания бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана. Он обвиняется по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его жене фонда для отмывания денег.