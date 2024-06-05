Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, в которой РФ участвует с 2002 года. Об этом сообщило в среду, 5 июня, агентство РБК. По информации одного из его собеседников, проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП начались в 2024 году. Эту информацию подтвердила и заместитель постоянного представителя России при ВПП Диляра Равилова-Боровик.

«Ряд доноров, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний», — поясняет Равилова-Боровик. В результате российские поставщики, авторизованные во внутренней системе ВПП, перестали получать часть уведомлений о новых тендерах.

Представитель крупнейшего российского поставщика ВПП Abakan Air Дмитрий Сухов заявил агентству, что товары российского производства в последнее время «в принципе не допускаются» к участию в программе. (dw)