В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за саранчи

Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи, об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы столкнулись с наихудшим нашествием саранчи за последние два десятилетия и решили объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с этой угрозой», — заявил министр информации Пакистана Фирдус Ашик Аван.

Отмечается, что сложившаяся ситуация вызывает у властей страны опасения по поводу потери урожая и, как следствие, проблем с продовольствием.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже пообещал оказать всю возможную помощь фермерам.

| 2020-02-01T23:51:03+00:00 2 февраля 2020, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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