В Пакистане 12 сотрудников служб безопасности погибли в двух терактах

12 сотрудников спецслужб Пакистана были убиты в четверг в результате двух терактов в провинции Белуджистан и в регионе Северный Вазиристан. Об этом сообщило радио Пакистана, передает ТАСС.

В районе Гвадар (провинция Белуджистан на юго-западе страны) шесть сотрудников погибли во время нападения неизвестных боевиков на конвой машин государственной Oil & Gas Development Company Ltd (OGDCL). Место нападения оцеплено, идут поиски преступников.

В районе Размак (Северный Вазиристан на северо-западе страны) шесть военнослужащих пакистанской армии погибли в результате подрыва конвоя военных автомашин на заложенном у шоссе фугасе.

| 2020-10-16T03:03:27+04:00 16 октября 2020, 05:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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