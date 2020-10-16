В Пакистане 12 сотрудников служб безопасности погибли в двух терактах

12 сотрудников спецслужб Пакистана были убиты в четверг в результате двух терактов в провинции Белуджистан и в регионе Северный Вазиристан. Об этом сообщило радио Пакистана, передает ТАСС.

В районе Гвадар (провинция Белуджистан на юго-западе страны) шесть сотрудников погибли во время нападения неизвестных боевиков на конвой машин государственной Oil & Gas Development Company Ltd (OGDCL). Место нападения оцеплено, идут поиски преступников.

В районе Размак (Северный Вазиристан на северо-западе страны) шесть военнослужащих пакистанской армии погибли в результате подрыва конвоя военных автомашин на заложенном у шоссе фугасе.