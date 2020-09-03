В ОЗХО заявили, что любое отравление нервно-паралитическим веществом считается применением химоружия

Отравление любого человека токсичным нервно-паралитическим веществом считается применением запрещенного химического оружия, заявила в четверг Организация по запрещению химического оружия, комментируя ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В среду власти Германии заявили, что Навальный был отравлен разработанным в СССР химическим веществом «Новичок», которое ОЗХО ранее в этом году объявила запрещенным.

«Любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Подобные обвинения представляют собой серьезный повод для беспокойства», – заявила ОЗХО.

Химическая формула «Новичка» была добавлена в контрольный список запрещенных химикатов в июне. В 2018 году это вещество применили в английском городе Солсбери при покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Организация, куда входят 193 страны, заявила, что готова в случае необходимости оказать помощь любой из них.

Базирующаяся в Гааге ОЗХО осуществляет контроль за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия от 1997 года (КХО), которая запрещает разработку, производство, накопление, передачу и использование определенных токсинов.