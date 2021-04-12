В ожидании урожаев – молодой картофель обрушит цены на «второй хлеб» под занавес месяца

До первых урожаев молодого картофеля и лука цены на этот продукт на столичных рынках традиционно растут. И если еще в позапрошлом году рекордное для того времени подорожание лука до маната за килограмм стало предметом широкого общественного резонанса, за два последних года население успело привыкнуть к резкому весеннему ценовому всплеску.

В первом квартале текущего года картофель лидирует в рейтинге наиболее подорожавших продуктов. Природы растущих цен покупатели не понимают, но опрошенные редакцией люди хором заметили дефицит местного картофеля и ощутимо возросшие цены на «второй хлеб» местного и импортного происхождения. По словам продавцов, все с нетерпением ожидают новых урожаев – тогда и цены на рынках понизятся, и качество продукта порадует. Поскольку импортный корнеплод хоть и лидирует сегодня на рынке, вкусовые его качества сильно уступают местной продукции. Но такая ситуация продлится на нашем рынке недолго.

Молодой картофель на столах наших граждан уже скоро станет наиболее частым продуктом. Ведь, в отличие от зимнего дефицита местной картошки, уже под занавес месяца она будет продаваться на каждом шагу по приемлемым ценам, говорят торговцы, обещая хорошее качество плодов и богатое предложение. Ведь, как правило, со второй половины апреля столичные рынки буквально ломятся под «нашествием» молодой картошки, а высокая урожайность в прошлом году даже позволила фермерам нарастить экспорт. Продукция местных аграриев отправлялась в изобилии не только на внутренний рынок, но массово вывозилась за рубеж — главным образом в Украину, Россию и Беларусь.

По итогам урожайного прошлого года Азербайджан увеличил экспорт картофеля почти на 32%, а импорт его в страну повысился на 20%. В минувшем году из страны вывезли свыше 80 тыс. тонн картофеля, а основной экспорт пришелся на Россию. На эту соседнюю страну пришлось свыше 60 тыс. тонн выращенного в Азербайджане второго хлеба на 31 млн долларов. Впрочем, доля РФ в структуре общего экспорта достаточно высока и достигает 81%. Здесь также нелишне вспомнить, что за весь прошлый год Азербайджан импортировал из России, Ирана и Турции 182 тыс. 653 тонны этого корнеплода на 49 млн долларов. В текущем же году большую часть урожаев картофеля планируют также направить на экспорт, главным образом, в Россию и Украину. Однако цены на внутреннем рынке в разгар весны обещают быть низкими.

Ведь если «прокрутить» ситуацию прошлого года, молодой картофель, стоивший 2 – 3 маната за килограмм в начале апреля, к концу месяца подешевел почти втрое и стоил меньше маната. В целом же на протяжении прошлого года рост цен на этот продукт был незначительным, цены на импортируемый картофель тоже были на приемлемом уровне. В то же время страна продолжает наращивать производство этого продукта. Февральское решение правительства простимулировать урожайность раннего картофеля, оказав поддержку селянам, возымело результат и в прошлом году было собрано свыше 1 млн тонн этого овоща.

Специалисты отмечают, что немалую роль в изобилии урожая сыграли меры правительства, освободившие импорт семенного картофеля от таможенных пошлин месяцем раньше прежнего. Если до этого импортеры семенного картофеля освобождались от пошлин в марте, апреле и мае, на этот раз свобода от госпошлин последовала в феврале, марте и апреле. И на это имеются свои причины. Ведь после импорта семенного картофеля на его перевозку, сортировку, проращивание в тепличных условиях требуется 20-25 дней в зависимости от объема продукции и рабочей силы.

Вот и получается, что импортированный в мае картофель придется посадить только в июне, а в этом месяце вегетационный период картофеля в горных районах находится между фазами появления всходов и бутонизации, таким образом снижается экономическая выгода. Исходя из этого, было принято решение первый урожай, полученный из «беспошлинных» семян, собрать не в мае, а месяцем раньше, что привело к обилию продукции, снижению производственных расходов фермеров и понижению себестоимости раннего урожая. В Азербайджане картофель выращивают в Гедабекском, Товузском, Шамкирском и Джалилабадском районах. А в этом году посевные площади картофеля могут появиться и на освобожденных территориях Азербайджана. По словам министра сельского хозяйства Инама Керимова, начаты работы по развитию сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях и для этого принимаются все необходимые меры.