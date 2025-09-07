Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества привез в подарок лидерам объединения белорусский картофель и рапсовое масло. Подробности рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Рассмотреть «секретный груз» белорусского борта номер один журналистам удалось во время церемонии встречи Александра Лукашенко в аэропорту Тяньцзиня.

«Как и обещал, Александр Лукашенко привез для коллег-лидеров по шанхайскому объединению. «Першацвет» и «Бриз» — такими оказались сорта подарочного картофеля. В презентах — и полезнейшее рапсовое масло», — отметили в телеэфире