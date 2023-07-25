В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК «Вагнер». В составе колонны впервые были бронеавтомобили. Сейчас наемники движутся по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

Как сообщает мониторинговый проект «Беларуски Гаюн», в составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что бронеавтомобиль «Щука» — один из самых эффективных транспортных средств ЧВК «Вагнер». Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в РБ, не фиксировались.

Далее колонна может двигаться такими маршрутами: