Сегодня во Дворце Гейдара Алиева народный артист России Эммануил Виторган представит свой юбилейный моноспектакль «Жизнь продолжается», сообщает #.

Утро известного артиста в родном Баку началось с посещения Аллеи почетного захоронения, где он почтил память великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося певца Муслима Магомаева.

Прославленный бакинец Эммануил Виторган впервые привез в Азербайджан своих маленьких дочерей.

Прохожие бакинцы с улыбкой приветствовали счастливую семью Виторганов, выражая свое почтение и не скрывая эмоций. На Аллее почетного захоронения Виторган и его супруга Ирина Млодик с радостью согласились сфотографироваться с бакинскими школьниками.

«Баку — моя Родина, я рад, что нам с Ириной удалось привести сюда наших детей. Дышать воздухом Баку — это уже счастье», — сказал Виторган в интервью «#.

Спектакль, который Виторган привез бакинской публике посвящен его покойной супруге, народной артистке РФ Алле Балтер.

Автобиографическая и музыкальная постановка будет представлена в необычном формате — действие в спектакле происходит не только на сцене, но и на экране.

Эммануил Виторган – российский актер театра и кино. Яркие образы, типажи, созданные исполнителем в кинокартинах, и впечатляют своим колоритом, яркостью и глубиной.

Актер родился в Баку 27 декабря 1939 года. Несмотря на то, что он прожил тут всего три года, Виторган всегда испытывал самые теплые чувства к нашему народу и городу, часто приезжал сюда на съемки фильмов или на отдых.