В ответ на артобстрел ВС Турции нейтрализовали свыше 100 военных армии Асада

ВС Турции нанесели удары по 115 целям армии режима Башара Асада. По предварительным данным, нейтрализован 101 военный сил дамасского режима. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, информирует Агентство Анадолу.
Операция проведена в ответ на артобстрел со тороны сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации, в результате которого погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.
Согласно информации, уничтожены 3 танка, 2 артилеррийско-минометные позиции, а также сбит один вертолет армии режима.
«ВС Турции продолжают наносить удары по целям армии режима в соответсвии с законным правом на самооборону. Кровь наших павших воинов не останется неотмщенной»,-говорится в коммюнике.
«Турция дала молненосный ответ на атаки режима в соответсвии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону»,- отметили в ведомстве.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.
«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», — говорилось в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.