В отборочном матче ЧМ-2022 сборная Турции разгромила команду Норвегии

Футболисты сборной Турции одержали вторую подряд победу в отборочном турнире чемпионата мира-2022, разгромив команду Норвегии.

Встреча группы G, прошедшая в субботу на нейтральном поле в испанской Малаге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Озан Туфан (4-я и 59-я минуты), также отличился Чаглар Сёюнджю (28). Норвежцы завершали матч в меньшинстве после удаления Кристиана Торстведта (80).

В другом матче группы сборная Нидерландов в Амстердаме обыграла команду Латвии со счетом 2:0 благодаря голам Стивена Бергейса (32) и Люка де Йонга (69).

Турецкая команда, ранее переигравшая голландцев, набрала 6 очков и вышла в лидеры таблицы группы. Сборная Нидерландов (3 очка) поднялась на третью строчку, обойдя норвежцев (3). На втором месте в группе идет команда Черногории (6), а сборная Латвии занимает пятую строчку (0).