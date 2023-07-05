Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала захватившее власть в стране радикальное движение «Талибан» пересмотреть решение о закрытии салонов красоты для женщин.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на странице представительства в Twitter.

«МООНСА призывает фактические власти [Афганистана] отменить указ о закрытии салонов красоты. Это новое ограничение прав женщин негативно повлияет на экономику [страны] и противоречит заявленной поддержке женского предпринимательства», — следует из текста. Отмечается, что сотрудники ООН в Афганистане взаимодействуют «с заинтересованными сторонами, добивающимися отмены запретов».

Во вторник афганская газета Hasht-e Subh сообщила, что Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного в правительстве талибов запретит работу женских салонов красоты с 3-го дня месяца Асад по солнечной хиджре (25 июля 2023 года). В заявлении ведомства говорилось, что устные указания о введении ограничений отдал лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.

Это решение вызвало негативную реакцию в афганском обществе, пишет издание. Так, многие работники салонов красоты опасаются, что этот шаг талибов лишит их семьи средств к существованию. По словам одного из парикмахеров в провинции Парван, закрытие салонов красоты приведет к тому, что тысячи семей потеряют доход.