22-летняя Алондра Меркадос Кампос, которая представляла Боливию на конкурсе «Мисс Мира-2020», была арестована по обвинению в торговле оружием. В конце декабря 2023 года полиция Боливии нашла оружие и боеприпасы в доме, где она жила со своим парнем, сообщает издание Semana.

«У нас есть информация, и согласно с видеозаписями на мобильном телефоне, который был изъят у арестованной, бывшая королева красоты и обвиняемый в торговле наркотиками приходили на тайные вечеринки с оружием», — сказал прокурор Бени Хернандо Бальдерас.

Следствие подозревает, что бывшая участница «Мисс Мира» является частью сети наркоторговцев, которую возглавляет ее парень Андрес Васкес. Мужчина сбежал сразу после операции боливийского спецназа в доме пары. С тех пор его разыскивают.

Прокуратура сообщила, что расследование продолжается. Пока следствие выясняет новые подробности ее связей с преступным миром, модель будет оставаться за решеткой.

Алондра Меркадо Кампос, которая в 2023 году представляла Боливию на конкурсе красоты «Мисс Шарм» во Вьетнаме. В соцсетях девушка демонстрировала свою роскошную жизнь, отдых на курортах и соблазнительные наряды. (apostrophe.ua)