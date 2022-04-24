Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад заявил, что нужно немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население имело возможность эвакуироваться.
Ранее Минобороны РФ предлагало гуманитарные коридоры с территории «Азовстали», однако украинская сторона отказывалась от этого, а изъявившие желание мирные жители Мариуполя были эвакуированы.
«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых… Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно», — говорится в заявлении Авада.