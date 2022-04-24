«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых… Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будут подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно», — говорится в заявлении Авада.