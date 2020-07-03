В Омане заявили о «пугающих» темпах распространения коронавируса

«Число новых случаев заболевания коронавирусом пугающее, только за последнюю неделю коронавирус был выявлен у 9019 человек, а за месяц — у 27 тысяч, тогда как четыре месяца назад у нас было только 7,7 тысячи заболевших в месяц», — сказал ас-Саиди.