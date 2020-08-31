В одну кучу: граждан так и не приучили сортировать бытовые отходы

Сортировка мусора – занятие для граждан развитых государств привычное. В нашей стране такая сортировка стала осуществляться с прошлого года в рамках пилотного проекта. В некоторых частях столицы появились мусорные контейнеры двух цветов. Зеленые –для пищевых и смешанных отходов, оранжевые –для стекла, пластика, бумаги.

Наладить сортировку мусора вскоре планируется и в Сумгайыте, сообщает Sputnik Азербайджан. По словам главы Государственной службы экологической безопасности Хикмета Ализаде, управление мусорным полигоном города Сумгайыта не удовлетворяет министерство экологии и природных ресурсов.

Сейчас ведется работа над созданием там крупного мусорного полигона. В связи с этим в ближайшие полгода планируется в нескольких микрорайонах Сумгайыта запустить проект по сортировке отходов. Отсортированный мусор будет впоследствии направлен на вторичную переработку.

Данный проект реализуется в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 2019 года относительно снижения вреда пластиковых отходов на окружающую среду.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что сначала стоило бы распространить сортировку мусора на все районы столицы, и лишь затем переходить к реализации подобного проекта в других городах.

«Пилотный проект, претворяемый в Баку, не дал тех результатов, которые хотелось бы. Далеко не всегда мусор сортировали и сортируют так, как следовало бы. Так называемый отсортированный мусор все равно придется сортировать в Балаханы. К тому же этот проект вряд ли рентабелен из-за организационных проблем», – говорит он.

По мнению Агаева, нужно больше внимания уделить работе с населением в связи с необходимостью сортировки мусора. Он подчеркнул, что в некоторых странах, скажем в Японии и Германии, население давно привыкло к порядку и соблюдению правил, у нас же нужно формировать эти качества. Как вариант, за неправильно отсортированный мусор наказывать не конкретного человека, а целый дом, не вывозя оттуда мусор в течение какого-то времени. Так люди быстрее научатся его сортировать.

К тому же, двух контейнеров для разных типов мусора явно недостаточно. Нужен еще один для батареек и для ламп, поменьше размером. Нельзя допускать, чтобы такой мусор попадал на мусоросжигательный завод, ведь в этом случае отравляющие вещества, такие как ртуть, содержащиеся в данном мусоре, попадут в атмосферу.

Как говорит эксперт, стоит сделать разные контейнеры для бумаги, стекла и полимеров. Для медицинских отходов тоже должен быть контейнер. Так, медицинские маски сейчас выбрасывают с остальным мусором, а правильнее было бы сортировать их отдельно. Нескольких контейнеров разного цвета не нужно пугаться – это вопрос привычки.

«Стекло можно повторно перерабатывать до пяти раз. Пластик тоже может перерабатываться неоднократно. И если всю работу правильно организовать, то она будет приносить хороший доход. Но чтобы бизнесмены проявили к этому интерес, им нужно предоставить льготы. Можно было бы устроить им налоговые каникулы на несколько лет или вовсе освободить от налогов. Благодаря развитию предприятий, занимающихся вторичной переработкой мусора, страна получит улучшение состояния экологии и новые рабочие места», – считает эксперт.

Эколог Тельман Зейналов отмечает, что надо сначала выяснить, сортируется ли нормально мусор в пилотных районах Баку.

«Очень в этом сомневаюсь. Большинство граждан не утруждают себя сортировкой и выбрасывают мусор в первый попавшийся контейнер. Государство выделяет деньги на этот проект, но тратятся они впустую. Нужно оштрафовать для начала хотя бы несколько человек, которые пренебрегают правилами. И штраф должен быть 100-200 манатов, тогда другие задумаются. К сожалению, без этого толку не будет. Необходим общественный контроль. И сначала необходимо, чтобы система была отлажена в столице, и только затем начала применяться по всей стране», – уверен он.

По словам эколога, мусор в нашей стране вторично перерабатывается, но в мизерных количествах. Он считает, что нужно больше внимания уделять подготовке специалистов по управлению бытовыми отходами.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев подчеркивает многоэтапность работ по проекту сортировки и вторичной переработки мусора.

В нем участвует три стороны: граждане, которые сортируют и выбрасывают мусор, государство, которое его собирает и частный сектор. Он согласен с тем, что сначала систему надо довести до ума в Баку, но также проект можно начать в других крупных городах.

«Даже в Баку немало тех, кто не хочет участвовать в сортировке мусора. Был как-то свидетелем сцены в Наримановском районе, где осуществляется пилотный проект: сотрудники коммунальной службы сделали замечание женщине, что она выбросила пакет с пищевыми отходами не в тот контейнер. В ответ она стала громко возмущаться. Если даже в столице так реагируют, что говорить о регионах. Надо действовать поэтапно», – подчеркнул он.

По словам Мустафаева, проект должен приносить деньги, иначе он застопорится. Например, в Сумгайыте есть несколько цехов, которые перерабатывают пластиковые отходы, делая их них трубы и другую продукцию. Подобное производство имеется и в Баку. Но, как говорит эколог, таких предприятий пока недостаточно, и нужно предпринимать меры по их увеличению.