Равноправие и терпимость – обязательные составляющие цивилизованного общества. Все начинается с детства и важно, чтобы с раннего возраста ни один ребенок не чувствовал себя обделенным, чтобы никто не считал, что он чем-то хуже других.

Долгое время особенных детей родители старались ограждать от социума, зная, каким жестоким он может быть к ним. Сейчас ситуация в нашей стране постепенно меняется. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стремятся, чтобы те больше взаимодействовали с окружающим миром, были интегрированы в образовательную среду и учились вместе со здоровыми сверстниками. Но для этого нужна поддержка общества и государства.

Об инклюзии в Азербайджане в последние годы сказано много, а сделано мало.

В 2015-2016 учебном году начался совместный проект Министерства образования и ЮНИСЕФ, в рамках которого было выбрано несколько пилотных школ для создания инклюзивных классов на уровне начального образования. В стране есть Государственная программа по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2024 годы. Тем не менее, к инклюзии привлечен лишь небольшой процент детей с ОВЗ.

В Азербайджане будет введена новая классификация школ, здоровые дети и дети с ограниченными возможностями будут учиться вместе. Как сообщает АПА, это отражено в изменении в Закон «Об общем образовании». У общеобразовательных учреждений появится еще одна — 14-я классификация. Будут следующие виды общеобразовательных учреждений: начальная общеобразовательная школа; средняя общеобразовательная школа; полная средняя общеобразовательная школа; лицей; гимназия; интегрированная общеобразовательная школа; специальная общеобразовательная школа; общеобразовательная школа интернатного типа общего назначения; лицей интернатного типа; гимназия интернатного типа; общеобразовательная школа интернатного типа с интегрированным обучением; специальная общеобразовательная школа интернатного типа; санаторная общеобразовательная школа интернатного типа; другие школы.

В закон добавлено определение понятия «интегрированное учебное заведение». Образовательное учреждение комплексного обучения — это образовательное учреждение общего назначения или интернатного типа, в котором создаются специальные условия для совместного обучения здоровых лиц и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с новой классификацией общеобразовательных учреждений вносятся соответствующие изменения и в Закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальное образование)».

Родители особенных детей относятся скептически к тому, что после внесенных изменений что-то особо изменится. Мама ребенка с ОВЗ Улькер Назирова подчеркнула, что для того, чтобы дети с ОВЗ и здоровые дети учились вместе в обычных школах, и не только в начальных классах, нужно многое сделать.

«Нужны специалисты для обучения детей с ОВЗ. И в достаточном количестве, а не два человека на всю школу. Надо обучать персонал и стимулировать финансово. Без хорошей зарплаты это не будет работать. Во многих центрах реабилитации большая текучесть кадров, все потому что зарплата небольшая. Работники набирают пациентов и начинают на дому оказывать услуги. Также необходимы тренинги для учителей, которые работают со здоровыми детьми. Они должны ко всем детям относиться одинаково. Для того чтобы все нормально заработало, понадобится немало времени», – считает она.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов рассказал о том, что в 2001 году был принят закон о специальном образовании для детей с ОВЗ, где было два пункта об интегрированном образовании. Оно подразумевало обучение детей с физической инвалидностью вместе со здоровыми детьми. Согласно ему, дети с ОВЗ должны были подстраиваться под общую образовательную систему. Но в школе должны были быть учтены их физические потребности, то есть наличие пандусов и т.д.

«Прочитав изменения, внесенные в закон, не увидел, что что-то, по сути, изменилось для образования детей с ОВЗ. Об инклюзии там ничего нет. Мы же с 2002 года, когда появилось понятие «инклюзивное образование», ждем, чтобы в закон «Об образовании» был внесен пункт об инклюзивном образовании.

Инклюзивное образование означает подстраивание образовательной системы под каждого ребенка. Оно подразумевает все категории инвалидности – физической и интеллектуальной. Но отмечу, что инклюзивное образование, – говорит эксперт,– подразумевает не только детей с ОВЗ, но и тех, кто в силу каких-то обстоятельств отстал от школьной программы. Это могут быть дети военных, которые переезжают из одной местности в другую, дети беженцев и вынужденных переселенцев, цыган, дети, жившие на улице.

Кстати, на сегодняшний день в нашей стране специальная комиссия определяет, какой вид образования подойдет ребенку с ОВЗ – образование на дому, в спецшколе, обычной школе. А мнение родителей не учитывается. В развитых странах комиссия проводит оценку уровня подготовки ребенка и предлагает свой вариант, но решение принимают родители. Если они настаивают, чтобы их ребенок учился в обычной школе, то он будет учиться в обычной школе, а государство должно создать для этого все условия. Согласно инклюзивному образованию, в соответствии с образовательным уровнем ребенка должна быть составлена индивидуальная программа. Инклюзия – самая универсальная и оптимальная форма организации процесса обучения, при которой все дети должны учиться вместе».