Крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отказался от бесплатной перевозки багажа в эконом-классе для билетов по самому низкому тарифу EcoFly.

Как пишет avianews.com, новые правила действуют пока что только для международных рейсов средней дальности. Отмечается, что самый дешевый билет эконом-класса теперь включает только перевозку 8 кг ручной клади с габаритами до 55х40х23 см и одной личной вещи с размерами до 40х30х15 см. Под личной вещью подразумевается фотоаппарат, видеокамера, небольшая ручная сумка или ноутбук.

Кроме того, из тарифа EcoFly изъяли возможность выбирать место заранее. Теперь за это нужно будет доплатить, в противном случае место будет присвоено рандомно во время регистрации на рейс.

В то же время возврат или обмен билета по самому дешевому билету эконом-класса невозможен даже с оплатой штрафа.

При этом отмечается, что следующий по классу тариф ExtraFly для рейсов средней дальности, который включает бесплатный провоз багажа весом до 23 кг и возможность выбора места заранее, стоит всего на 10 евро дороже, чем в EcoFly.

Как отмечает издание, Turkish Airlines оставался одним из крупнейших авиаперевозчиков на европейском рынке, который позволял бесплатно провозить багаж на рейсах средней дальности даже по самым низким тарифам.

В то же время, на дальнемагистральных рейсах турецкого авиаперевозчика багаж пока включен во все тарифы эконом-класса. Тем не менее, профильные эксперты не исключают, что авиакомпания исключит багаж и на дальних направлениях, как это в свое время сделали другие крупные европейские авиакомпании, среди которых Lufthansa, Air France и KLM.