«Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут.

Сегодня прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

Как сообщает La Vanguardia, «Барселоне» как юридическому лицу грозит штраф, если ее признают виновной в коррупции. Однако также возможны перевод в дивизион ниже и даже роспуск юридического лица.

Эксперты по юриспруденции считают, что «Барселона» в случае доказательства вины будет приговорена к штрафу, а более серьезные последствия маловероятны.

«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. В ином случае дело будет закрыто.

Бартомеу и Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет за коррупцию и от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование. (sports.ru)