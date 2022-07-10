Число мусульман в мире из года в год растет, потому не удивительно, что рынок халяльного туризма динамично развивается. Согласно Глобальному индексу мусульманских путешествий MasterCard-CrescentRating (GMTI), за 2022 год в списке лучших направлений года, дружественных к мусульманам, первое место сохранила Малайзия. Эта страна занимает первое место с момента запуска индекса в 2015 году. Турция, Саудовская Аравия и Индонезия вместе заняли второе место в этом году. GMTI отслеживает общие показатели мусульманского туристического рынка. Но и некоторые другие страны хотят занять определенную долю этого рынка.

Азербайджан стал для арабских туристов одним из самых востребованных направлений. Пандемия коронавируса заморозила такие поездки, но сейчас путешественники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и др. арабских стран к нам возвращаются.

В связи с тем, что республику посещает много гостей из мусульманских стран, в Азербайджане будут развивать халяльный туризм. Об этом на днях заявил советник Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, сообщают местные СМИ. До пандемии страну посетили три миллиона туристов из стран-участников Организации исламского сотрудничества (ОИС). Потому, по его словам, есть потребность в предоставлении халяльного туризма.

Халяльный туризм – отдых, соответствующий исламским канонам – с раздельными пляжами и бассейнами для мужчин и женщин, отсутствием алкоголя в отелях, халяльной едой, молельными комнатами и т.д.

В нашей стране развивают разные направления туризма, но какие перспективы именно у халяльного туризма? Некоторые эксперты считают, что его действительно нужно развивать и это принесет стране немалую прибыль. Другие уверены, что никакой особой работы в данном направлении не требуется.

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев отметил, что даже в Турции, которая имеет намного большее количество туристов, хотя и есть отели, придерживающиеся всех принципов ислама, их немного.

«В некоторых странах у арабских туристов есть проблема, где найти халяльную еду. Так, в прошлом году, видел это в Украине, находясь там в командировке. Во Львове было немного ресторанов, где можно было заказать такую еду. Но и это была небольшая проблема, они быстро сориентировались. В Азербайджане нет проблем с халяльной едой ни в ресторанах, ни в магазинах, ее можно найти во многих местах. Потому специально что-то перестраивать для халяльного туризма нет необходимости. В Азербайджане большинство граждан придерживаются ислама, здесь много мечетей, так что туристы из арабских стран чувствуют здесь себя комфортно», – говорит он.

По словам Гаджиева, арабских туристов Азербайджан привлекает зеленью, красивыми зданиями, да и вообще новое – всегда интересно. Для них важно и то, что здесь безопасно. Еще один момент – количество перелетов из арабских стран в Азербайджан возросло, потому туристам из этих стран добираться сюда удобно.

В свою очередь председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев подчеркнул, что и так никто не мешает предпринимателям, которые хотят двигаться в этом направлении, скажем, открыть магазин или ресторан, где не продают алкоголь, создать соответствующие запросам этой группы туристов гостиницы. Но при этом им придется решить десятки вопросов, в том числе найти соответствующий персонал, чтобы добиться соблюдения всех требуемых норм. Не так уж многие на это пойдут.

«Больше таких мест в южных регионах. Так, в Лянкяране видел пляж, поделенный на несколько зон для разных категорий отдыхающих. В разных частях страны есть объекты с молельными комнатами, есть заведения без алкоголя. Так что при желании можно найти подходящий вариант. Мы потеряли часть арабских туристов, и они стали ездить в Грузию, так как не всегда здесь сталкивались с отношением, которое хотели бы получить. Сейчас арабских туристов опять немало, в основном приезжают семьями», – говорит Агаев.

Что их привлекает в Азербайджане? Во-первых, температурный режим, для них 30 градусов – прохлада.

«Им нравится наш климат, парки, леса, море, вкусная еда. В общем-то, – отмечает эксперт, — их потребности в отдыхе несложно удовлетворить. Надо помнить и то, что арабы, живущие в разных странах, отличаются друг от друга – например, в Сирии одни, в Саудовской Аравии другие. Подогнать их под один знаменатель невозможно».