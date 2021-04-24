В общественных местах выявлены еще 5 больных с коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел 23 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 5 активно больных коронавирусом. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, сопроводили домой с соблюдением медицинских процедур, были проинформированы соответствующие здравоохранительные структуры.

В отношении одного из них них заведено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов). В настоящее время следствие продолжается.

«Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.

| 2021-04-24T10:56:37+04:00 24 апреля 2021, 11:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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