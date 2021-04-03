В ОБСЕ отреагировали на заявления ЛНР о применении ВСУ артиллерии

Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Драгана Николич-Соломон прокомментировала заявления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) артиллерии при обстреле в Донбассе.

«Относящиеся к делу наблюдения при их наличии будут отражены в ежедневных отчетах СММ, доступных всем на сайте ОБСЕ на трех языках», — сказала она «РИА Новости» в субботу, 3 апреля.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские силовики впервые с 27 июля 2020 года, после принятия в Донбассе дополнительных мер по перемирию, применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия при обстреле ЛНР. Отмечалось, что военные с украинской стороны вели огонь с позиций 59-й и 92-й бригад. Всего было выпущено 16 снарядов.

В тот же день заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о гибели четырезлетного ребенка в результате атаки ВСУ. Он возложил ответственность за гибель девочки на командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова. Ребенок 2016 года рождения и женщина 1954 года рождения попали под обстрел, который осуществил беспилотник. Он сбросил в жилом районе поселения Александровское взрывное устройство. Женщина госпитализирована.

В Кремле 29 марта выражали обеспокоенность в связи обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост напряженности и провокации приводят к трагедиям и срывают все мирные договоренности в регионе. Он напомнил, что Москва не раз призывала стороны к мирному решению конфликта (iz.ru)