В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19

Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за прошлые сутки оказалось рекордно низким — умерли 32 человека.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах всего 1 734 пациента — это наименьшее число с 20 марта.

«Самое низкое число смертей. Это низкий уровень с тех пор, как это началось — 32 человека», — сказал Куомо.

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 зараженных, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 495 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек (ria.ru)