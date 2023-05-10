На авиационном заводе в Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь «законсервированный» самолет-бомбардировщик Су-24.

Как передает #, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что злоумышленники распространяли в соцсетях видеоролик с горящим самолетом. На кадрах они утверждали, что бомбардировщик полностью уничтожен.

После этого правоохранители приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Су-24 1990 года, однако в действительности он почти не пострадал.

Сейчас полиция разыскивает поджигателей.