На авиационном заводе в Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь «законсервированный» самолет-бомбардировщик Су-24.
Как передает #, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что злоумышленники распространяли в соцсетях видеоролик с горящим самолетом. На кадрах они утверждали, что бомбардировщик полностью уничтожен.
После этого правоохранители приехали на территорию Новосибирского авиационного завода. Су-24 1990 года, однако в действительности он почти не пострадал.
Сейчас полиция разыскивает поджигателей.