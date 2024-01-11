Более 200 жилых домов остались без отопления и горячей воды в Новосибирске из-за аварии на магистральной теплосети.

Отключение тепла произошло в результате прорыва трубы, которую проложили еще в 1974 году. Авария случилась 10 января, а к утру 11-го от отопления и горячего водоснабжения были отключены 237 объектов в Ленинском районе города, сообщает «Интерфакс». При этом температура воздуха ночью держалась на уровне –17℃.

Помимо жилых домов, по данным мэрии Новосибирска, под отключение попали более 20 школ и другие социальные объекты. После прорыва трубы кипяток разлился по улице Плахотного и повредил частные автомобили, пишет «Новосибирск онлайн».

Отопление и горячую воду в Новосибирске поставляет «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) — дочернее предприятие «Сибирской генерирующей компании» (СГК), связанной с миллиардером Андреем Мельниченко. В компании еще два года назад предупреждали о сложной ситуации с трубами и говорили о необходимости модернизации, но чиновники проблемой не озаботились.

Между тем в региональной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Производство ведет Следственный комитет.

«Прокурорам районов поручено дополнительно проверить законность эксплуатации сетей теплоснабжения, деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления», — отметили в прокуратуре.

С начала 2024 года в российских регионах на фоне сильных морозов произошла серия коммунальных аварий, оставивших без тепла сотни тысяч людей от Подмосковья до Дальнего Востока. Одной из наиболее крупных стала авария на котельной в Подольске, в результате которой отопления лишились 20 тыс. жителей микрорайона Климовск.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти в 2023 году осуществили масштабные инвестиции в инфраструктуру ЖКХ. По его словам, из разных источников на модернизацию системы было направлено 337 млрд руб.

Износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%. В то же время в 2024–2026 годах финансирование ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. Это сулит России новые техногенные катастрофы в дополнение к рекордному всплеску в начале 2024 года, предупредил экономист Игорь Липсиц. (moscowtimes.ru)