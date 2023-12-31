Народный артист Азербайджана EMIN подарил 22 — летней жительнице Минска теплоту своего сердца: Кристина Сульжицкая с детства прикована к креслу-коляске, ведет блог в YouTube, развивает Tik Tok, страницу в Instagram и мечтает о большом количестве подписчиков. Девушка также является мастером спорта по академической гребле.

История Кристины растрогала Эмина, и он рассказал о ней на своей странице, за которой следят более 2-х миллионов фолловеров.

«Давайте исполним желание этой красивой девушки много раз и подпишемся все вместе — @kristisulzh Это видео очень тронуло меня! Всех с наступающим!», — подписал артист свою публикацию.

Чудеса в жизни Кристины начались моментально: призыв своего коллеги и друга поддержали другие азербайджанские «миллионики» Инстаграма — Jony, HammAli, 17-кратный чемпион мира Чингиз Аллазов, блогер Гусейн Гасанов и другие, включая обычных пользователей соцсети.

Количество одписчиков Кристины начало стремительно расти. Девушка не скрывала эмоций, а к челленджу доброты, запущенному EMINом, стали присоединяться жители других городов и стран.

EMIN же решил не останавливаться и продолжил творить добро. Артист подарил Кристине самый желанный и главный атрибут всех блогеров — айфон последней модели!

«После репоста EMINа меня стали замечать популярные блогеры, и все они тоже репостнули мое видео. А EMIN захотел меня порадовать еще больше и заказал мне айфон. Я не могла поверить в происходящее, мне казалось это каким-то сном. Но, приятным сном», — написала девушка в своем Instagram.

Кристина Сульжицкая также написала о том, что 2023 год был максимально насыщенным для нее и принес «много всего хорошего и плохого»:

«Я веду Tiк Tок с 2020 года. Мои видео не набирали и 100 просмотров. Я постила по 10 роликов в день, но, у меня ничего не получилось. В феврале 2023 года я начала вести прямые эфиры. Аудитория начала набираться и я чувствовала, что у меня все впереди. Я вела эфиры каждый день по 3-5 часов, аудитория набиралась медленно. В июле я попала в больницу и начались самые тяжелые месяцы в моей жизни. До октября я просто лежала в кровати, мне ничего не хотелось, и я не понимала, что мне делать дальше. Но я нашла силы и поняла, что нужно выбираться, вернулась в Tiк Tок. В ноябре я случайно встретила фотографа Дмитрия Жих @belrels, и моя жизнь резко поменялась.

Мое интервью, которое он снял, выстрелило на 6.7 миллионов, подписчики стали резко расти и по итогу у меня сейчас 54к в ТТ и 66к в инстаграме», — написала Кристина.