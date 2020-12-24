В Нигерии обнаружена новая разновидность коронавируса

В Нигерии выявлен новый штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга.

«Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту», — сообщил он.

По словам директора, вирус может иметь сходство со штаммом, выявленным 18 декабря в ЮАР.

«Требуются дополнительные исследования», — подчеркнул Нкенгасонга.

Штамм был выявлен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун.

По предварительным данным, он не столь агрессивен, как 501.V2. В ЮАР вирус-мутант 501.V2 вызвал вторую мощную волну пандемии.