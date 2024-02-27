В Ханкенди в подвале здания детского сада обнаружено большое количество боеприпасов.

Информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий в подвале детского сада, расположенного в городе Ханкенди, были обнаружены и изъяты 1 дрон, 1 трипот для дронов, 29 единиц автоматического оружия различных марок, 4 пистолета, 27 винтовок, 416 гранат, 113 запалов, 113 взрывчатых веществ, 1178 магазинов, 8508 снарядов, 24320 патронов различного калибра, 30 капсул, 3 оптических прицела, 10 приборов ночного видения, 50 устройств связи, 34 штыка-ножа, 57 противогазов, 4 бинокля и другие боеприпасы.