В Нидерландах открылся новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17

Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины возобновились 31 августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двухмесячного перерыва.
Новый блок слушаний продлится с 31 августа по 22 ноября. Он состоит из трех сессий, каждая из которых продлится две недели: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 ноября по 13 ноября. При этом слушания могут сокращаться или переноситься в зависимости от хода заседаний. Предыдущий блок слушаний завершился 3 июля.
Ожидается, что на этих судебных заседаниях будет заслушана позиция адвоката родственников жертв, который может представить запрос о компенсациях. На этом заседании присутствуют также иностранные наблюдатели — от Канады и Украины.
Как сообщал председательствующий судья Хендрик Стинхейс в первый день судебного процесса по MH17 в марте, более 80 родственников погибших намерены требовать компенсации от обвиняемых по данному делу. На тот момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 — обратиться за денежными компенсациями. Однако цифры могут измениться.
Кроме того, в ходе данных слушаний ожидается выступление защиты единственного представленного в суде по MH17 адвокатами обвиняемого Олега Пулатова, которая представит суду новые требования о дальнейшем расследовании. Прокуратура также озвучит свои позиции.(РИА Новости)