В Нидерландах открылся новый блок слушаний по делу о крушении рейса MH17

Слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины возобновились 31 августа в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах после двухмесячного перерыва.

Новый блок слушаний продлится с 31 августа по 22 ноября. Он состоит из трех сессий, каждая из которых продлится две недели: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 ноября по 13 ноября. При этом слушания могут сокращаться или переноситься в зависимости от хода заседаний. Предыдущий блок слушаний завершился 3 июля.