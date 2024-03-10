В Нидерландах открылся музей, посвященный Холокосту. На церемонию в Амстердам приехал президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал к миру и освобождению заложников, захваченных боевиками ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября. Приезд Герцога вызвал протесты против ответных действий Израиля в Газе.

Несколько сотен протестующих собрались на площади Ватерлоо в центре города, недалеко от музея и синагоги. Они принесли с собой палестинские флаги и транспаранты.

Некоторые из протестующих против визита Герцога сами являются евреями. Они скандировали «Не от нашего имени» и «Больше никогда!», требуя немедленного прекращения огня в Газе и обвиняя Герцога в соучастии в геноциде палестинцев – обвинение, которое и он, и остальные власти Израиля решительно отвергают.

Музей, на открытие которого приехал Герцог, документирует убийства более ста тысяч голландских евреев во время Второй мировой войны (большинство из которых были депортированы в нацистские концентрационные лагеря).