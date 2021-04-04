В непризнанном Косова Вьоса Османи избрана президентом с третьей попытки

Парламент самопровозглашенного Косова в третьем круге голосования избрал Вьосу Османи президентом непризнанного образования. Трансляцию заседания ведет в воскресенье пресс-служба парламента.

За кандидатуру Османи проголосовали 70 депутатов в 120-местном парламенте. В субботу парламент не смог собрать кворум в 80 голосов для голосования по кандидатуре Османи после пяти часов обсуждений, несмотря на призывы послов США и Франции к депутатам не расходиться и проголосовать на избрание президента. В воскресенье кворум собрался, однако в первом и втором кругах голосования Османи не смогла набрать необходимых 80 голосов. Поэтому президента избрали только в третьем круге голосования, в котором было достаточно поддержки простого большинства в 61 голос.

Османи занимала должность исполняющего обязанности президента с 2020 года, когда лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи был вызван на суд в Гаагу по обвинениям в военных преступлениях. (ТАСС)