«Неизвестно, сколько будет длиться иммунитет как переболевших коронавирусом, так и вакцинированных. Этот период может составлять 6 месяцев, 1 год и пожизненно».

Как сообщает АПА, об этом сказала врач-инфекционист Назрин Мустафаева во время выступления на тему «COVID-19 и вакцины».

Она отметила, что вакцинация не нанесет никакого вреда переболевшим, в то же время добавив, что в настоящее время нет решения о повторной вакцинации через 6 месяцев.

«Также активно обсуждается вопрос применения третьей дозы вакцины для лиц, у которых после двух доз антитела не образовались».

Назрин Мустафаева сказала, что подтверждения со стороны ВОЗ не поступало: «Третья доза может быть начата применяться в конце этого года, как только будет получено соответствующее подтверждение».