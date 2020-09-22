В НАНА заработала рабочая группа по созданию орфоэпического словаря

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заработала рабочая группа по созданию «Национального орфоэпического словаря азербайджанского языка», и в данном направлении ведется соответствующая работа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый вице-президент НАНА, председатель научного совета отдела гуманитарных и общественных наук, академик Иса Габиббейли.

Академик сообщил, что создание и презентация системы Национальной транслитерации азербайджанского языка на восьми языках, отметив тот факт, что «Орфографический словарь азербайджанского языка» находится в процессе печати.

| 2020-09-22T22:00:44+04:00 22 сентября 2020, 22:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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