В НАНА заработала рабочая группа по созданию орфоэпического словаря

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заработала рабочая группа по созданию «Национального орфоэпического словаря азербайджанского языка», и в данном направлении ведется соответствующая работа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый вице-президент НАНА, председатель научного совета отдела гуманитарных и общественных наук, академик Иса Габиббейли.

Академик сообщил, что создание и презентация системы Национальной транслитерации азербайджанского языка на восьми языках, отметив тот факт, что «Орфографический словарь азербайджанского языка» находится в процессе печати.