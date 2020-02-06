В НАНА будет создана Ассоциация азербайджанских ученых работающих за рубежом

На прошедшем заседании Президиума НАНА обсуждался вопрос о создании Ассоциации ученых азербайджанского происхождения, работающих за рубежом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Академию.

В своем выступлении по данному вопросу академик-секретарь НАНА, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов сообщил, что ускоренное развитие связей между странами, наличие глобальных проблем в мире и все большее расширение интеграции наук обуславливают совместную деятельность ученых.

Отметив, что в настоящее время во многих ведущих научных и образовательных центрах мира работают ученые азербайджанского происхождения, представляющие различные научные отрасли, академик-секретарь подчеркнул, что необходимо предпринять комплексные меры, нацеленные на налаживание научных связей с этими учеными и целенаправленное применение их научного потенциала и богатого опыта.

Учитывая вышеизложенное, Президиум НАНА принял решение о создании Ассоциации ученых азербайджанского происхождения, работающих за рубежом.