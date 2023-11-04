В связи с 20-летием избрания победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики в городе Нахчыван прошел военный марш.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, шествие с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и курсантов Военного лицея имени Гейдара Алиева началось с проспекта Гейдара Алиева и продолжилось по намеченному маршруту до Парка Победы в городе Нахчыван.

Марш военнослужащих и будущих офицеров Азербайджанской армии был также посвящен памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Участники марша в сопровождении военного оркестра исполнили военно-патриотические песни, скандировали лозунги.

Зрители встретили военный марш с большим интересом и аплодисментами. В заключение состоялся концерт Образцового военного оркестра Отдельной общевойсковой армии.

В Отдельной общевойсковой армии продолжается цикл мероприятий, проводимых в связи с 20-летием избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики.