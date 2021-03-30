В Мозамбике более 800 человек пропали без вести после атаки боевиков

Более 800 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после нападения исламистских группировок на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике.

Как передает РИА Новости местная активистка.

«Более 800 человек (все еще числятся пропавшими без вести — ред.) по состоянию на вторник», — заявила местный волонтер Джоана Мартинс, член группы, которая занимается поиском пропавших без вести.

Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает «крайние опасения». Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.

По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвленных слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули, в том числе, около 2 тысяч иностранных работников.