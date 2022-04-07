Кремль позитивно оценивает намерение Азербайджана и Армении начать переговоры по мирному договору.

об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам.

«Понятно, что это процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа само по себе является позитивным фактом и приветствуется», — заявил Д.Песков.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.