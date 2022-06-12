В Москве группа анонимных художников устроила в День России 12 июня антивоенную акцию у здания Министерства обороны России. На Фрунзенской набережной был вывешен российский триколор с надписью «Сегодня не мой день». Красная краска с триколора «стекает» вниз.

В полученном Радио Свобода сообщении организаторов акции говорится, что принятие декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года запустило процесс распада СССР. Сейчас же российская власть «хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств».

«Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций» — говорится в сообщении.

Декларация о суверенитете Российской Федерации была принята Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. В документе говорилось о суверенитете в составе СССР, однако само принятие декларации и ряд её положений стали шагом на пути к распаду Советского союза. С 1992 года в независимой России 12 июня отмечается как государственный праздник, в последнее время за ним утвердилось название День России. В этом году он проходит на фоне войны в Украине. (svoboda.org)