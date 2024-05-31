Полиция задержала 29 участников акции протеста у здания министерства иностранных дел Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Армении.
Во время акции произошло столкновение между полицейскими и представителями движения «Тавуш во имя Родины». Некоторые участники акций бросали в полицейских вувузелы и бутылки. Полиция в свою очередь применяла силу и жестко задерживала активистов.
С раннего утра представители протестного движения направились к МИД и потребовали встречи с министром Араратом Мирзояном. После нескольких часов ожидания и переговоров и произошла стычка.
Напомним, что протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договоренности между Ереваном и Баку начать делимитацию границы. 9 мая архиепископ Баграт Галстанян, возглавивший шествие из Тавуша в Ереван, призвал премьер-министра подать в отставку.
Представители и сторонники движения «Тавуш во имя Родины» завершили акцию у здания МИД и возвращаются к храму Св. Анны. Ранее лидер движения Баграт Галстанян и его сторонники потребовали, чтобы министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вышел к ним и ответил на последние заявления лидеров Азербайджана и Турции. Однако ни один представитель внешнеполитического ведомства так и не вышел к демонстрантам. (am.sputniknews.ru)