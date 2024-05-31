Представители и сторонники движения «Тавуш во имя Родины» завершили акцию у здания МИД и возвращаются к храму Св. Анны. Ранее лидер движения Баграт Галстанян и его сторонники потребовали, чтобы министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вышел к ним и ответил на последние заявления лидеров Азербайджана и Турции. Однако ни один представитель внешнеполитического ведомства так и не вышел к демонстрантам. (am.sputniknews.ru)