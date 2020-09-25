В Москве арестовали счета и квартиру Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, которая находится в Люблино в Москве, передает Gazeta.ru.

Это произошло 27 августа, тогда же были арестованы его счета.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов России, Навальный по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы должен выплатить более 28 млн рублей в качестве взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также более 2 млн рублей в качестве оплаты исполнительных сборов.

По словам его пресс-секретаря, арест связан с иском компании «Московский школьник», которая в 2019 году обратилась в суд из-за роликов ФБК (Фонда борьбы с коррупцией).

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.