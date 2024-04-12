В Москве полиция ворвалась в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова. Как сообщили коллеги дипломата, сотрудники полиции вели себя агрессивно. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» уточнял, что полицейские взломали дверь. Они назвали целью своего визита проверку документов и требовали предъявить свидетельства о постановке на миграционный учёт даже после того, как им показали дипломатические паспорта.

Информацию подтвердил депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев. «Связался с Манасом Жолдошбековым и выяснил подробности. Слава Богу никто не пострадал, но инцидент был. Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета», – добавил он.