В Москве полиция ворвалась в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова. Как сообщили коллеги дипломата, сотрудники полиции вели себя агрессивно. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» уточнял, что полицейские взломали дверь. Они назвали целью своего визита проверку документов и требовали предъявить свидетельства о постановке на миграционный учёт даже после того, как им показали дипломатические паспорта.
Информацию подтвердил депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев. «Связался с Манасом Жолдошбековым и выяснил подробности. Слава Богу никто не пострадал, но инцидент был. Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета», – добавил он.
Министерство иностранных дел Кыргызстана предъявило российским властям официальную ноту. 12 апреля в Консульском департаменте МИД республики прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «В ходе встречи была выражена озабоченность киргизской стороны действиям сотрудников органов внутренних дел РФ в отношении членов семьи советника Посольства КР в Москве, грубо нарушившим положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года», – говорится в сообщении МИД.
Бурьев заявил, что российские власти проведут проверку инцидента.
Неожиданным проверкам со стороны российских правоохранительных органов подвергаются граждане Кыргызстана и других стран Центральной Азии, работающие в России. Ужесточение проверок мигрантов в России началось после теракта в подмосковном развлекательном центре «Крокус Сити Холл», произошедшего 22 марта. Жертвами нападения, по официальным данным, стали 144 человека, десятки остаются в списках пропавших без вести. Было возбуждено уголовное дело о теракте, по которому были арестованы более 10 человек, включая тех, кого следствие считает непосредственными исполнителями. Большинство из них — выходцы из стран Центральной Азии. (svoboda.org)