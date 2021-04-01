В Молдове ввели ЧП

Законодательный форум Молдовы рассмотрел в четверг предложение правительства об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны. За введение чрезвычайного положения с 1 апреля по 30 мая проголосовали 52 депутата, передает МОЛДПРЕС.

Выступая перед депутатами, временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой отметил, что ситуация с пандемией сильно ухудшилась, а временное правительство не имеет всех полномочий, чтобы остановить катастрофу в области здравоохранения.

«Я не видел другого выхода, кроме как прийти с предложением в парламент изучить возможность введения чрезвычайного положения в Республике Молдова. Нельзя полагаться только на вакцинацию. Вакцинация должна проводиться параллельно с ограничениями. Ограничениями, которые Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья не может установить. Эта комиссия не уполномочена принимать жесткие меры. Случаи заболевания стали более тяжелыми. Уже не секрет, что у нас есть британский штамм, который намного более агрессивен. Надеюсь, не будет ввезен южноафриканский штамм, который в 200 раз более заразен. Отделения интенсивной терапии переполнены. У вас мандат народа, пожалуйста, используйте его в соответствии с вашими полномочиями», — сказал Чокой.

И. о. главы кабинета министров уточнил, что прогнозы специалистов мрачные, количество смертей может увеличиться до 100 в сутки.

Чокой сказал, что власти пока не планируют вводить локдаун, ученики будут продолжать обучение онлайн, а рынки, торговые центры и церкви останутся открытыми.

Депутаты от Партии «Действие и солидарность», Демократической партии и Платформы «Достоинство и правда» не голосовали за введение ЧП.

Парламент Республики Молдова в трехдневный срок проинформирует генерального секретаря ООН и генерального секретаря Совета Европы об этом постановлении и причинах его принятия.