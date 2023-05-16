Апелляционная палата Комрата проверит законность избрания главой Гагаузии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан в эфире телеканала PRO TV.

«Не знаю, будут ли утверждены выборы в Гагаузии, но все, кто нарушил закон, должны быть наказаны. Нарушений, которые собрали сотрудники полиции и прокуратуры, было много. Они задокументированы, представлены в ЦИК и Апелляционную палату Комрата, которая должна решить насколько они повлияли на итоги голосования», — сказал Речан. Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Гуцул, которая после вступления в должность становится членом правительства, Речан порекомендовал «дождаться утверждения результатов выборов».

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В своем первом заявлении она высказалась за восстановление отношений между Комратом и Кишиневом, а также высказалась за укрепление отношений региона с Россией. Перед вторым туром полиция провела в офисе Гуцул обыски, в ответ парламент автономии обвинил центральные власти Молдовы в давлении с целью срыва выборов, на которых побеждает оппозиция. (ТАСС)