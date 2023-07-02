Молдова больше не может продолжать прежние отношения с Россией, поскольку Кишинев не готов игнорировать войну и последовательно выступает с осуждением агрессии.

Об этом заявил Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Влад Кук, его цитирует TV8, сообщает «Европейская правда».

По словам Кука, Молдова снизила интенсивность контактов с Российской Федерацией после начала полномасштабной войны в Украине. Диалог сохраняется, но его почти нет на высоком уровне, стороны обмениваются посланиями через дипломатические ведомства, посольства и министерства.

«То, что происходит, сильно повлияло на нас. Это сказалось на нашей безопасности, на нас в политическом плане, на нас в экономическом плане, на нас в социальном. Мы говорим об этом Российской Федерации. Посмотрите на последствия и на нашу реакцию. Мы очень резко осуждаем войну. Сейчас в двустороннем диалоге доминируют эти месседжи», – отметил Кук.